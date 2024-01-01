جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

يُعد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي من أهم الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور في مصر، وذلك لأن هذه الامتحانات تعد بوابة العبور إلى المرحلة الثانوية، ولذلك يحرص الطلاب على الاستعداد لها جيدًا للحصول على درجات عالية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024، والذي يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير وينتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير.

ويتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي مواد اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 القاهرة

تعتبر محافظة القاهرة الاعلى كثافة في اعداد طلاب الشهادة الاعدادية ونوضح جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية،ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 الجيزة

تعتبر محافظة الجيزة الاعلى كثافة في اعداد طلاب الشهادة الاعدادية ونوضح جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية الخاصة فقط بمدرسة السعيدية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاسكندرية

يوم الاربعاء 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحانات اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحانات دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الخميس 18 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الرياضية.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2024 محافظة البحر الأحمر

الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة الدقهلية

يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية

يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية

يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2024 محافظة كفر الشيخ

يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء.

يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلى من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء.

الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء.

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الاول 2024 محافظة الغربية

الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: مادتا الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: مادتا الهندسة، التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: مادتا اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.