آخر التطورات بشأن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من 60% من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الاسئلة.

وأشارت إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستنطلق 15 يونيو المقبل، ستكون عبارة عن أسئلة موضوعية واختيار من متعدد، وأسئلة مقالية مع تطبيق البابل شيت على أن يكون التصحيح إلكترونيًا، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري.

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ولفتت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون في المدارس بلجان مؤمنة بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة وليست بالضرورة أن تكون الأسئلة من المنهج نصًا، بالإضافة إلى أنها بعيدة عن الألغاز، مشيرة إلى أنه يوجد نسبة فى اسئلة امتحانات الثانوية العامة لمستويات التفكير العليا.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الشهر الجارى على فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة على أنه لا يحث للطالب الدخول للأمتحانات إلا بعد تسجيل الاستمارة ودفع المصروفات الخاصة بها.