الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر التطورات بشأن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من 60% من الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الاسئلة. 

وأشارت إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستنطلق 15 يونيو المقبل، ستكون عبارة عن أسئلة موضوعية واختيار من متعدد، وأسئلة مقالية مع تطبيق البابل شيت على أن يكون  التصحيح إلكترونيًا، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري. 

اقرأ أيضًا

txt

عاجل| شبورة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة

ولفتت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون في المدارس بلجان مؤمنة بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة وليست بالضرورة أن تكون الأسئلة من المنهج نصًا، بالإضافة إلى أنها بعيدة عن الألغاز، مشيرة إلى أنه يوجد نسبة فى اسئلة امتحانات الثانوية العامة لمستويات التفكير العليا.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الشهر الجارى على فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة على أنه لا يحث للطالب الدخول للأمتحانات إلا بعد تسجيل الاستمارة ودفع المصروفات الخاصة بها.

الثانوية العامة ‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم , نتيجة الثانوية العامة 2023 , موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة

مواد متعلقة

في 13 نقطة.. ننشر خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

"التعليم" توضح كيف يمكن للطالب تأجيل امتحاناته

تصدرت التريند عقب اعتزالها.. قصة صعود ملكة الدنمارك مارجريت الثانية للعرش

أخبار الظهيرة| أسباب رفع أسعار تذاكر المترو.. وجيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو

توجيه عاجل من وزير التربية والتعليم للمدارس بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

شبورة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة

"عمل جيد ووداع للعزوبية".. ماهى توقعات برج الحمل 2024؟

أثارت الجدل وتصدرت محركات البحث على جوجل.. من هي الفنانة داليا شوقي؟

الأكثر قراءة

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 21349 شكوى خلال 2023

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

محمد عبدالله يفتح النار على فيتوريا: كهربا لا يستحق الانضمام للمنتخب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة