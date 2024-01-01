الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| أسباب رفع أسعار تذاكر المترو.. وجيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الإثنين ما بين أخبار فنية واجتماعية وأخرى عن الطقس فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار الظهيرة.

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخاطر بمستقبل إسرائيل ككل باستمرار حربه في قطاع غزة، ومراوغته فيما يتعلق بمستقبل القطاع في مرحلة ما بعد الحرب ورفض مناقشة أي مخططات، حيث تسبب رفضه غير المبرر في اشتعال خلافات وانقسامات كبرى، وانضم الجيش الإسرائيلي لسلسلة مطالبين لا نهاية لها بإنهاء الحرب في غزة ومناقشة المرحلة التالية.

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رئيس هيئة الأنفاق: رفع أسعار تذاكر المترو طبيعى جدًا تزامنًا مع افتتاح المحطات الجديدة

رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

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«الصحة» تنظم دورات تدريبية بـ«الكنيسة الأرثوذكسية» لدعم الصحة النفسية

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية لدعم الصحة النفسية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب استهدف العمل على زيادة الوعي لدى المدرسين والإخصائيين حول أسس الصحة النفسية، وتأثير المدرسة في دعم الأطفال والمراهقين، إلى جانب المساهمة في الاكتشاف المبكر للمشاكل النفسية والاضطرابات، وتحديد استراتيجيات فعّالة لمساعدة هؤلاء الأطفال.

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وائل جسار وبوسى ومصطفى كامل يتألقون فى حفل رأس السنة بـ6 أكتوبر (صور)

شارك النجوم وائل جسار ومصطفى كامل وبوسي، فى إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم بداخل أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر، من مخلتف الجنسيات العربية.

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شبورة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة

 يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الإثنين، وهل يوجد أى أمطار أم لا، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية عن كل التفاصيل عن حالة الطقس اليوم الإثنين والأيام المقبلة. 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الإثنين سيكون عبارة عن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

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أخبار الظهيرة أخبار الظهيرة اليوم “أجيال من الفن” ,موازنة التعليم “رأس السنة القبطية ”

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