الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الأنفاق: رفع أسعار تذاكر المترو طبيعى جدًا تزامنًا مع افتتاح المحطات الجديدة

مترو
مترو

رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى للجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

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أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة المطبقة من أول العام الجديد 2024

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ"الدستور" إنه لا بد أن يعرف المواطن المصرى أن هذا المرفق يكلف الدولة تكاليف باهظة ويتحمل العديد من الأعباء من كهرباء وغاز ومرتبات وغيرها من الأعباء التى نتحملها، وهذا الارتفاع الأخير كان من المفترض أن يتم منذ عام 2020 وهو طبيعى جدا.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع تشغيل 6 محطات، التى تمتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وهي: "السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج" وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

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أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة المطبقة من أول العام الجديد 2024

وارتفعت أسعار التذاكر كالآتى/ منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات/ منطقتين 16 محطة بـ8 جنيهات/ ثلاث مناطق 23 محطة بـ12 جنيهًا.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ15 جنيهًا/ أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ50 قرشًا.

وجاءت المحطات الجديدة كالتالى:

محطة السودان
وهى محطة نفقية وتقع بالقرب من محكمة الجيزة الابتدائية وشارع السودان

محطة إمبابة
محطة علوية تقع بشارع المطار ومزلقان الصوامع ومنطقة عزبة الصعايدة ومحطة بشتيل

محطة البوهى
محطة علوية وتقع فى شارع البوهى، وتخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.

محطة القومية
محطة علوية وتقع فى منتصف شارع القومية وتخدم منطقة القومية العربية.

محطة مترو الدائرى
محطة علوية وتتبادل الخدمة مع الطريق الدائري والأتوبيس الترددي BRT والجاري إنشائه.

محطة محور روض الفرج
محطة سطحية وتتبادل الخدمة مع محطة الكوم الأحمر الواقعة على خط المناشي التابعة لهيئة السكة الحديدوتخدم سكان مناطق الجبل الأحمر وأوسيم وهى الأقرب لمنشأة القناطر بالجيزة.

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وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو تجريبيًا بالركاب بالخط الثالث.. غدًا

يذكر أنه تم التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجرى تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة المقبلة.

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