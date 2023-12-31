تعمل غدا.. أماكن المحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل تشغيل عدد من المحطات صباح غد الإثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمل على 6 محطات هي: «السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج».

ونرصد في التقرير التالي أين هذه المحطات وكيفية الوصول إليها:

محطة السودان

وهى محطة نفقية وتقع بالقرب من محكمة الجيزة الإبتدائية وشارع السودان

محطة إمبابة

محطة علوية تقع بشارع المطار ومزلقان الصوامع ومنطقة عزبة الصعايدة ومحطة بشتيل

محطة البوهى

محطة علوية وتقع فى شارع البوهى، وتخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.

محطة القومية

محطة علوية وتقع فى منتصف شارع القومية وتخدم منطقة القومية العربية.

محطة مترو الدائرى

محطة علوية وتتبادل الخدمة مع الطريق الدائري والأتوبيس الترددي BRT والجاري إنشائه.

محطة محور روض الفرج

محطة سطحية وتتبادل الخدمة مع محطة الكوم الأحمر الواقعة على خط المناشي التابعة لهيئة السكة الحديدوتخدم سكان مناطق الجبل الأحمر وأوسيم وهى الأقرب لمنشأة القناطر بالجيزة.

جدير بالذكر، أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذي يجرى تشغيله تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة المقبلة.