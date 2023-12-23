السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمرة الثانية خلال 10 أيام.. وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

وزير النقل يتابع
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل

 

للمرة الثانية خلال اقل من 10 أيام أجرى الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل  والذي يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) 
وحيث تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة

تضمنت  الجولة متابعة  اللمسات النهائية للانتهاء من اعمال تشطيب محطة المشير طنطاوي  وتقدم  الأعمال التى يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة حتى محطة رقم 1بيوسف عباس بمدينة نصر حيث يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها  و اطلع الوزير على خط سير الركاب بالمحطات بدءا  من الجراج الخاص  بكل محطة مرورا بسلالم المشاه ثم شبابيك التذاكر فارصفة المحطات

الرئيس السيسى يتابع تطورات مشروعات قومية لـ"النقل"

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ مسار المشروع مؤكدا على ضرورة استمرار  تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بقطاعات المشروع المختلفة مثلما حدث في قطاع المشير وتم الاطلاع على  نسبة الانجاز الكلية  للمشروع وما تشمله من  الأعمال الإنشائية والتشطبيات والاعمال الكهروميكانيكية للمحطات" و أعمال الأنظمة والوحدات المتحركةووجه الوزير  بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بالتوازي لسرعة الإنجاز  كما استعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في معدلات تنفيذ  مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدان (356،248 م2) والذي يتضمن عدد 13 مبني  ، وكذلك معدل توريد القطارات حيث وصلت كل. قطارات هذا الخط  بالكامل بعدد 40 قطار بإجمالي 160 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات واسعرض وزير النقل  مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق  تنفيذ خطة الاستغلال التجاري  للمشروع سواء  عن طريق الاعلانات التي توضع على اعمدة المونوريل اوالمحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الامثل لكافة المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة 4 بمشروع المونوريل في شارع ذاكر حسين


جدير بالذكر  أن  الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الإستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏
وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

كما أن المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة)  و المونوريل يتم تنفيذه  بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى ويتميز  بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير.  و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مشروع مونوريل شرق النيل محطة الإستاد بمدينة نصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة

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