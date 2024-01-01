موعد التقديم لمسابقة تعيينات "التعليم" الجديدة والشروط والمستندات المطلوبة

يبدأ فى غضون أيام قليلة، فتح باب التقديم لمسابقة تعيينات التربية والتعليم الجديدة 2024، لشغل عدد 11.114 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم الفنى للعام الثالث، للصفوف الابتدائية "الأول والثانى والثالث بجميع محافظات الجمهورية، وهى: جنوب سيناء، مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، بنى سويف، الجيزة، الاسماعيلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، القاهرة.



موعد التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024

وفق منشور رسمى صادر عن جهاز التنظيم والإدارة حصلت عليه "الدستور"، تمتد فترة التقديم مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم 2024 بين يومى 18 /1 /2024 و31 /1 /2024 عن طريق بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، حيث ينبغى على من يتقدم لشغل وظائف مسابقة 30 ألف معلم لسنة 2024 أن تتوافر لديه عدة الشروط وهى: ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، الحصول على مؤهل عال- تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال- تربية (معلم فصل)، ومؤهل عال- تربية نوعية (تعليم اساسي - تعليم ابتدائي)، ومؤهل عال- تربية نوعية(معلم فصل)، على ألا يقل التقدير العام عن مقبول.



ويلتزم المتقدم لشغل أيًا من وظائف مسابقة الـ 30 ألف معلم الجديدة تقديم المستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الاحوال).



حالات رفض طلب التقديم للمسابقة



تخضع مسابقة التعليم الجديدة لعدد من الضوابط من بينها التزام المتقدم بعدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع، ورفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.



وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب، في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب، كذلك في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.



أما عند وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب، وأيضًا عند تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص)، وإلا سيتم رفض الطلب، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.



يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).