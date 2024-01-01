"التعليم" توضح كيف يمكن للطالب تأجيل امتحاناته

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويتساءل العديد من الطلاب غير القادرين على خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول عن طريقة التأجيل، سواء كان بسبب ظرف مرضي أو ظرف قهرى، فى هذا التقرير توضح الدستور كيف يمكن للطالب تأجيل امتحاناته.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفى برئاسة الدكتور رضا حجازى، إن الطلاب غير القادرين على خوض الامتحانات بسبب ظرف مرضي، قد يتم عمل لجنة خاصة لهم لأداء الامتحانات، على أن يقدم الطلاب المرضى طلب كاتبي بذلك، بالإضافة إلى المستندات والأوراق الدالة على عذر الطالب، وتعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر على أداء الامتحان.

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب غير القادرين على أداء امتحانات نصف العام 2024، أوضحت المديريات التعليمية خلال بيانات صحفية لها أنه يجب تقديم طلب بتأجيل الامتحان والمستندات اللازمة التي تثبت عذره لعقد الامتحانات في دور يوليو مع الاحتفاظ بكل حقوقه في الدرجات على أن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية.

وفيما يتعلق بامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي والذي يعقد على مستوى الإدارات التعليمية، أكد الدكتور رضا حجازي على إتاحة الامتحان إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، كما وجه بإجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.



وفيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، استعرض الوزير إجراءات كل مديرية لآلية إجراء الامتحانات وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي، مشددا على مديري المديريات التعليمية اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

