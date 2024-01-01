تصدرت التريند عقب اعتزالها.. قصة صعود ملكة الدنمارك مارجريت الثانية للعرش

تصدرت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية محركات البحث على جوجل، وذلك بعدما أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، أمس الأحد، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام أبنها ولى العهد الأمير فريدريك.

تنحي ملكة الدنمارك مارجريت الثانية

وأكدت رئيس الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن القرار فى بيان صحفى أشادت فيه بالملكة (83 عاما) وقدمت "شكرا صادقا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة".

فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن ملكة الدنمارك مارجريت الثانية وكافة المعلومات عنها.

قصة تولي ملكة الدنمارك العرش

ملكة الدنمارك مارجريت الثانية كان لها قصة شهيرة حول توليها العرش حيث أنها عند ولادتها كانت الابن الأول لولي العهد الأمير فريدريك والأميرة أنغريد، وعند ولادتها لم يكن بمقدورها أن ترتقي العرش حيث أنه كان الوصول إلى العرش مقصور على الرجال طبقًا لقوانين الخلافة التي وضعت في خمسينيات القرن التاسع عشر عندما اختير فرع جلكسبرج للحكم ولأنها لم يكن لها إخوان فقد كان متوقعًا أن يصبح عمها «أرفبرينز كوند» ملكًا، لكن بدأ بتعديل الدستور في عام 1947 عندما أصبح واضحًا أن الملكة أنغريد لن تلد أطفالًا آخرين، وأدت شعبية الملك فريدريك التاسع وابنته والدور المتزايد للنساء في المجتمع الدنماركي إلى بدأ العملية المعقدة لتعديل الدستور، وعرض التعديل على اثنين من البرلمانات المتعاقبة ثم على استفتاء شعبي عقد في 27 مارس 1953، وأصبحت بموجب القانون الجديد ولي العهد في الدنمارك.

صعود مارغريت الثانية إلى العرش

ملكة الدنمارك بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع في 14 يناير 1972 صعدت إلى العرش تحت اسم مارغريت الثانية، وفي 10 يونيو 1967 تزوجت من هنريك ماري هانز أندرياس (الأمير هنريك بعد الزواج) وأنجبا: الأمير فريدريك (ولي عهد الدنمارك) والأمير يواكيم.