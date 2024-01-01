بعد تنحيها المفاجئ.. ملكة الدنمارك مارجريت الثانية فنانة عاقبت أحفادها ورفضها زوجها

فاجئ تنحي ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، أطول ملوك أوروبا حكما، العالم، وذلك بعد إعلان قرار تنازلها عن العرش بعد 52 عامًا من الحكم، معلنة في خطابها بمناسبة العام الجديد يوم الأحد أن ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك سيخلفها، وتتميز رحلة الملكة مارجريت في الحكم بالكثير من التحديات والأزمات والتي بدأت بتخلي زوجها عنها في عام 2017 وإعلانه عدم رغبته بأن يدفن بجوارها، فضلًا عن قرارها بتجريد عدد من أحفادها من ألقابهم حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

تفاصيل تنحي ملكة الدنمارك مارجريت الثانية

وبحسب الصحيفة الأمريكية، قالت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية البالغة من العمر 83 عاما، في كلمتها إن عمرها وصحتها كانا عاملا في قرارها بعد أكثر من 50 عاما كملكة، مضيفة: "مثل هذا الوقت الطويل لا يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا حتى أنا، الزمن يمضي، والأمراض تتزايد".

وقالت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية إن عملية جراحية في الظهر خضعت لها هذا العام كانت عاملًا في جعلها تفكر في المستقبل ما إذا كان الوقت قد حان لتسليم المسؤولية إلى الجيل القادم.

وتابعت في كلمتها للشعب الدنماركي: "لقد قررت أن الآن هو الوقت المناسب، بعد اثنين وخمسين عاما من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك."

موعد تنحي ملكة الدنمارك مارجريت الثانية

وأوضحت الصحيفة أن الملكة ستتنحى رسميًا في 14 يناير الحالي، وتسلم المسئولية لنجلها فريدريك البالغ من العمر 55 عامًا، ليصبح هو ملك الدنمارك.

وتابعت أن مارجريت، الابنة الكبرى بين ثلاث بنات للملك فريدريك التاسع والملكة إنجريد، واعتلت العرش بعد وفاة والدها في عام 1972 بعد أن أجرت الدنمارك تغييرًا دستوريًا يسمح بخلافة الإناث.

وأضافت أن العائلة المالكة في الدنمارك، مثل نظيرتها البريطانية، تتولى دورًا شرفيًا إلى حد كبير في ظل حكومة برلمانية، لكن مارجريت كان لها الفضل في تحديث النظام الملكي الدنماركي واستعادة شعبيته.

ووجهت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن – التي ستصبح أول رئيسة وزراء تعلن ملكًا جديدًا – الشكر للملكة في بيان.

وقالت فريدريكسن: "على الرغم من أن واجب ودور الملك قد تم توريثهما لأكثر من 1000 عام، إلا أنه لا يزال من الصعب فهم أن الوقت قد حان لتغيير الملك، الكثير منا لم يعرفوا ملكًا آخر من قبل، الملكة مارجريت الثانية هي مثال للدنمارك، وعلى مر السنين، عبّرت عن الكلمات والعواطف التي تحدد هويتنا كشعب وأمة".

ماذا تعرف عن ملكة الدنمارك مارجريت الثانية

وأوضحت الصحيفة أن ملكة الدنمارك مارجريت الثانية لها شعبية جارفة في الشارع الدنماركي، بسبب اهتمامها بالفن والتاريخ والثقافة الشعبية، ولم يثنيها دورها كملكة عن عملها كفنانة ومصممة أزياء، وشاركت في الكثير من الأعمال آخرها عملها كمصصمة أزياء في أحد أفلام منصة نيتفليكس.

وأشارت إلى أن ملكة الدنمارك مارجريت الثانية نجحت إلى حد كبير في إبعاد عائلتها عن الجدل المثار بشأن ملوك أوروبا، وعلى رأسهم أزمات العائلة المالكة البريطانية، ولكن يبدو أن هذا لم يمد طويلًا حيث اندلعت الخلافات بينها وبين زوجها بسبب التقارير الإعلامية التي كانت تصفه دائمًا بأنه زوج الملكة الذي يحصل منها على راتب شهري وأنها ترفض منحه لقب ملك، ما دفعه للإعلان عن عدم رغبته بأنه يتم دفنه بجوار الملكة، كما اشتعلت الخلافات أيضًا بعد قرار الملكة في عام 2022 بتجريد 4 من أحفادها من ألقابهم الملكية.