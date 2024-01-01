نوفر لكم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، في القاهرة وبعض المحافظات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة القاهرة

وفي هذا الإطار، نقدم لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، جدول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، جاء علي النحو التالي:

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالجيزة 2024 ترم أول

وفي هذا السياق، نوفر لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024 بمحافظة الجيزة، جاء الجدول علي النحو التالي:

يوم الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة المهارات المهنية.

يوم الخميس 11 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 13 يناير: امتحان مادة الرياضيات، وامتحان مادة ICT.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ترم أول 2024 بالإسكندرية

وفي هذا الصدد، نقدم لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، ويأتي الجدول كالآتي:

الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط.

الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية، وامتحان ICT.

الخميس 4 يناير 2024: امتحان الرياضيات، وامتحان المهارات المهنية.

الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان العلوم، وامتحان التربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 الإسماعيلية



وفي هذا الجانب، نستعرض لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الإسماعيلية، جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024، جاء الجدول علي الشكل التالي:

يوم الثلاثاء 9 يناير: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 10 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 11 يناير: امتحان الرياضيات والمهارات المهنية.

يوم السبت 13 يناير: امتحان العلوم وICT.