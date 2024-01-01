الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

ننشر لكم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024، حيث زاد البحث من قبل الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد إعلان مختلف مديريات التربية والتعليم جدول الامتحانات للمرحلة الابتدائية في القاهرة وبعض المحافظات، والتي تبدأ في منتصف شهر يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 القاهرة

وفي هذا الإطار، نوفر للطلاب والطالبات المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة، جدول الامتحانات جاء علي النحو التالي:

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية - والتربية الدينية.
يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الرياضيات.
يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.
يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية - وتكنولوجيا المعلومات.
يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم- والمهارات المهنية.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية محافظة الإسماعيلية 2024

وفي هذا السياق، يبدأ طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في محافظة الإسماعيلية امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، بدءًا من يوم 9 يناير وحتي يوم السبت 13 من نفس الشهر، اي تستمر لمدة 4 أيام، وجاء الجدول علي النحو التالي:

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
يوم الأربعاء 10 يناير 2024:امتحان مادتي العلوم، وICT.
يوم الخميس 11 يناير 2024:  امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 أسيوط

وفي سياق متصل، نستعرض لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2023-2024، جدول امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية محافظة أسيوط، جاء كالآتي:

يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.
يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولي، وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية.
يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى، وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة السويس 2024 ترم أول

وفي هذا الصدد، نستعرض لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الاول 2023-2024، محافظة السويس، يأتي الجدول كالآتي:

يوم الخميس 11 يناير: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
يوم السبت 13 يناير: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
يوم الأحد 14 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وict.
يوم الاثنين 15 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية.
يوم الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية ترم أول 2024 محافظة مطروح

وفي هذا الجانب، نوفر لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية محافظة مطروح، جدول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، جاء علي الشكل التالي:

21 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
22 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.
23 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيات المعلومات.
24 يناير 2024: امتحان مادة العلوم والدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2024

وفي سياق آخر، يستطيع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية التعرف علي جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2023-2024، وذلك من خلال الاطلاع علي الجدول التالي:

يوم الثلاثاء 9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.
يوم الأربعاء 10 يناير: امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.
يوم الخميس 11 يناير: امتحان مادتي العلوم وICT.
يوم السبت 13 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.

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