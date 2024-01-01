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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية

الابتدائي
الابتدائي

وضعت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ، حيث تركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات وضع جدول امتحانات 6 ابتدائي بما يتناسب مع ظروفها، ولكن في إطار الخطة الزمنية لخارطة العام الدراسي الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة 

وضعت مديرية  التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024  والتي تبدأ من يوم السبت 13 يناير حتى الثلاثاء 16 من الشهر ذاته.

فيما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024: من الثلاثاء 9 يناير حتى السبت 13 من الشهر ذاته، وامتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024: من الثلاثاء 9 يناير حتى السبت 13 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالفيوم والشرقية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بسوهاج والمنوفية

جدول امتحانات 6 ابتدائي 2024 الاسماعلية 

وضعت مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية جدول امتحانات 6 ابتدائي  ، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 امتحان اللغة العربية، امتحان التربية الدينية، يوم الأربعاء 10 يناير 2024     امتحان العلوم، امتحان ICT.

ويكون امتحان الدراسات الاجتماعية ضمن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس 11 يناير 2024  ، يوم السبت 13 يناير 2024 امتحان الرياضيات، امتحان المهارات المهنية.

امتحان الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة 

حددت محافظة القاهرة امتحان الصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: امتحان اللغة الإنجليزية من 12 حتى 1:30- امتحان التربية الدينية من 2 حتى 3:3، يوم الأربعاء 3 يناير 2024:: امتحان اللغة الرياضيات من 12 حتى 1:30، يوم الخميس 4 يناير 2024: امتحان اللغة العربية من 11 حتى 1:30، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى 1:30- امتحان تكنولوجيا المعلومات من 2 حتى 3:3، يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان العلوم من 10 حتى 11:30- امتحان المهارات المهنية من 12 حتى 1:30.

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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالفيوم والشرقية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي جدول امتحانات 6 ابتدائي مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات

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