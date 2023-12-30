الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بسوهاج والمنوفية

طلاب
طلاب

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول للعام الحالي 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بسوهاج
 

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 ولذلك مع اقتراب امتحانات طلاب النقل في كافة المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية والذي جاء في محافظة سوهاج كما يلي:-

  • امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
  • امتحان مادة الكمياء ومادة علم النفس والاجتماع ومادة الرياضيات التطبيقية وامتحان الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التفاضل وحساب المثلثات ومادة الأحياء ومادة الجغرافيا يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التاريخ ومادة الفيزياء يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2024.
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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 بالقاهرة والبحر الأحمر

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/ 2024

جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 بالقليوبية

 

  • امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجغرافيا ومادة الرياضيات التطبيقية يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
  • امتحان مادة الغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.
  • امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة الكيمياء ومادة علم النفس يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة الأحياء ومادة الفلسفة يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/ 2024

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 فى الدورى الإنجليزى

 

جدول امتحان طلاب 2 ثانوي 2024 بالمنوفية

 

  • امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
  • امتحان مادة علم النفس والاجتماع ومادة الرياضيات التطبيقية يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024.
  • امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.
  • امتحان مادة الفلسفة والمنطق ومادة الأحياء يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.
  • امتحان مادة الفيزياء ومادة الجغرافيا يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.
  • امتحان مادة الكيمياء ومادة علم النفس يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

 

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