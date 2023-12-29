السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/ 2024

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

مع قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2023 2024 عبر جوجل، في كافة المحافظات المصرية وذلك للاستعداد لمراجعة الدروس، واستذكار الدروس، بالتزامن مع نهاية الفصل الأول.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

يستطيع الطالب المقيد في الصف الثالث الإعدادي من المرحلة التعليمية الإعدادية بسهولة من خلال الإدارة التعليمية التي يتبع إليها الطالب وقد كشفت وزارة التعليم في مصر أن فترة الاختبارات التي تتعلق بمنتصف العام سوف تظل مستمرة لمدة أسبوعين.

يحصل الطلاب بعد الانتهاء من هذه الاختبارات سوف يحصل الطلاب على العطلة الخاصة بمنتصف العام والاختبارات التي يؤديها الطلاب في الشهادة الإعدادية من أهم الاختبارات التي يقوم الطلاب بأدائها حيث أنها تقوم بتحديد مصير الطلاب لذلك يسعى الطلاب النجاح في اجتياز هذه الاختبارات والحصول على أعلى المعدلات من أجل الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية. 

جدول امتحانات الترم الأول 2023 2024

الجداول التي سيتم وضعها من أجل تحديد الخطة الزمنية التي ستسير وفقها عملية الاختبارات في جميع المواد الدراسية المختلفة وقد سيختلف جدول الامتحانات باختلاف المحافظات حيث سوف تقوم المديرية المسؤولة عن التعليم وتكون من محافظة من المحافظات المختلفة بوضع كافة الجداول الخاصة في الامتحانات لجميع المراحل التعليمية وتكون من ضمنها الامتحانات الخاصة في الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة:

"التعليم" تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية

"التعليم" تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة

  • يوم الأربعاء الموافق “17 يناير 2024”: سوف يتم أداء امتحان “اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية”.
  • يوم الخميس الموافق “18 يناير 2024”: امتحان مادة “الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي”.
  • الأحد الموافق “21 يناير 2024”: عقد امتحان مادة “الجبر والإحصاء والتربية الفنية”.
  • يوم الاثنين الموافق “22 يناير 2024”: عقد امتحان مادة “العلوم والتربية الرياضية”.
  • الثلاثاء الموافق “23 يناير 2024”: عقد امتحان “مادة الهندسة”.
  • الأربعاء الموافق “24 يناير 2024”: سيتم عقد امتحان مادة “اللغة الأجنبية”.
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