الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي،  مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

 

مواصفات الورقة الامتحانية

ـ تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

ـ يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

ـ يجب أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

ـ يجب أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

ـ أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

ـ تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ـ أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسى).

ـ يجب أن يتم تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعة.

ـ يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على آية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية

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توجيه عام اللغة الإنجليزية يجتمع بالموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي

ـ بالنسبه لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسة الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، فإن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، و تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

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المركز القومى للامتحانات مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية مرحلة الإعدادية لإمتحانات الفصل الدراسى الأول أسئلة الورقة الامتحانية مواصفات الورقة الامتحانية الخريطة الزمنية للعام الدراسي

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