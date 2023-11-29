الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن الضوابط العامة للورقة الامتحانية للغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية

أرشيفية
أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وجاءت كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

-أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

-أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

-أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

-أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

جودة تنسيق الورقة الامتحانية

وشددت وزارة التربية والتعليم، على جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعة ويراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على اية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة الى فئة معينه دون غيرها. 

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة  لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسة الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

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وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي فإن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، و تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

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ورقة الامتحانية مادة اللغة الإنجليزية مرحلة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر الدراسي جودة تنسيق الورقة الامتحانية

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