توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدارسي الأول 2023/2024 للغة العربية

توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدارسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين، خلال الفترة الحالية، للتعرف على توزيعة أجزاء المنهج، استعدادا لأختبار الفصل الدراسي الأول.

توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول عربي 2023- 2024

توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، في مادة اللغة العربية، من أجل لمعرفة المقررات الدراسية التي يتوقف عندها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول قبل إجازة نصف العام.

يقدم “الدستور” فى التقرير التالي، توزيع منهج اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول لمادة اللغة العربية 2023- 2024.

توزيع منهج شهر أكتوبر 2023

جاء توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول عربي 2023- 2024 في شهر أكتوبر:

فى فرع النصوص: عباد الرحمن من سورة الفرقان (قرآن كريم) – كن جميلًا لإيليا أبي ماضي (شعر) 7 أبيات دراسة – رحمة ومحبة لقاسم أمين (نثر) 12 سطر دراسة.

فى فرع القراءة: الوحدة الأولى من درس قصة أثر – الوحدة الثانية من درس سميرة موسى.

فى فرع القصة: الفصول من 1 إلى 4 من قصة طموح جارية.

توزيع منهج شهر نوفمبر 2023

وجاء توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول عربي 2023- 2024 في شهر نوفمبر كالتالي:-

فى فرع النصوص: آيات العلم (الهراوي) شعر 9 أبيات حفظ – فضل العلم (حديث شريف) 6 أسطر حفظ.

فى فرع القراءة: طريق النور.

فى فرع القصة: الفصول من 5 إلى 6

فى فرع النحو: البدل وأنواعه- أسلوب المدح والذم – فاعل نعم وبئس – حبذا ولا حبذا.

توزيع منهج شهر ديسمبر 2023

توزيع منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول عربي 2023- 2024 في شهر ديسمبر:

فى فرع النصوص: الكتاب لأحمد شوقي (شعر) 8 أبيات دراسة.

فى فرع القراءة: زراعة الفضاء.

فى فرع لقصة: الفصلين 7 و8.

فى فرع النحو: الممنوع من الصرف – مراجعة.