ديسمبر المقبل.. فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات المديريات التعليمية في إجراء عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، خلال شهر ديسمبر المقبل استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر أن تنطلق منتصف شهر يناير المقبل.

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وجاءت الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، كالتالي:

1- التقدم باستمارة إلكترونية و3 صور شخصية خلفية بيضاء وإرفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

2- تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة.

3- قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيها حسب القرار 163 لسنة 2023 م على شبكة فورى أو البريد المصرى.

4- طابع دمغة فئة 2 جنيها في حالة بيان ناجح وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

5- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج فى العام الدراسي 2023 - 2024 عام التقدم.

6- الطالب الراسب في الأعوام السابقة، عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.

7- خطاب إلحاق على نظام المنازل من شئون الطلاب والامتحانات، ألا يقل عمر الطالب عن 14 سنة وألا يزيد عن 18 سنة.

8- الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للأقدم وخطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام - فني) أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

9- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2023 - 2024 عام التقدم.

10- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.

11-الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فني أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.