قيمة رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. ورابط التسجيل

زاد البحث عن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب تفعيل رابط تسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في استمارة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ب 158 جنيها يمكن لأولياء الأمور تسديدها من خلال جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو من خلال أحد ماكينات فوري في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد أحد أبرز المستندات المطلوبة لتسجيل بيانات الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

ويتم الدفع عبر حساب دعم مشروعات التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة إلى دفع عشر جنيهات في المدرسة المقيد بها الطالب ويحصل على صورة من إيصال للاستلام للتأكد من عملية الدفع قبل موعد تسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة طلاب الصف الثالث الاعدادي 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي والتي تعد الوسيلة الوحيدة لحضور امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 ويتم من خلال إصدار رقم جلوس في اللجان الامتحانات للطالب بكافة محافظات الجمهورية.

ويجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية إنشاء بريد الكتروني موحد من خلال منصة أوفيس 365 التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يتثنى لهم تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

موعد امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية 2024

تنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، وتحدد موعد بدء وانتهاء العام وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي.



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