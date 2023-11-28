الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيمة رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. ورابط التسجيل

استمارة الشهادة الاعدادية
استمارة الشهادة الاعدادية

زاد البحث عن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب تفعيل رابط تسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في استمارة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ب 158 جنيها يمكن لأولياء الأمور تسديدها من خلال جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو من خلال أحد ماكينات فوري في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد أحد أبرز المستندات المطلوبة لتسجيل بيانات الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024.

ويتم الدفع عبر حساب دعم مشروعات التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة إلى دفع عشر جنيهات في المدرسة المقيد بها الطالب ويحصل على صورة من إيصال للاستلام للتأكد من عملية الدفع قبل موعد تسجيل الاستمارة.

txt

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

txt

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تسجيل استمارة طلاب الصف الثالث الاعدادي 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي والتي تعد الوسيلة الوحيدة لحضور امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 ويتم من خلال إصدار رقم جلوس في اللجان الامتحانات للطالب بكافة محافظات الجمهورية.

ويجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات الجمهورية إنشاء بريد الكتروني موحد من خلال منصة أوفيس 365 التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يتثنى لهم تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

txt

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

txt

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

 

موعد امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية 2024

تنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، وتحدد موعد بدء وانتهاء العام وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي.


اقرأ المزيد

الخريطة الزمنية للعام الدرسي الحالي 2023/2024 

رسوم استمارة الشهادة الاعدادية استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية 2024 الاعدادية 2024 طلاب الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس