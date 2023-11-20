تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، تفاصيل التقرير الذي تلقاه من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الخاص بمتابعة المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ ورفع تراكمات مياه الأمطار.

وأشار إلى استمرار تعطيل الدراسة اليوم في محافظة مطروح، وشمال سيناء في جميع المدارس والمعاهد حفاظًا على سلامة الطلاب، بالإضافة إلى استمرار توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس في محافظة كفر الشيخ لليوم الثاني على التوالي نظرًا لارتفاع الأمواج. كما تم غلق ميناء دمياط البحري وتوقف حركة الملاحة البحرية في المحافظة، بينما تم فتح ميناء السخنة اليوم في محافظة السويس لتحسن الحالة الجوية.

وأوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة ولم ترتقِ الأمطار إلى تجمعات، وسقطت الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة على محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، مما أسفر عن تجمعات لمياه الأمطار ويتم العمل على إزالتها باستمرار، بينما تعرضت محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار متوسطة في نطاق كافة مراكز المحافظة، ونتج عنها تجمعات للمياه في مدينة العريش ويتم العمل على رفعها باستمرار.

الدفع ب75 معدة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات الأمطار

ولفت التقرير إلى أنه في محافظة القليوبية تم الدفع بـ 75 معدة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية لشفط تجمعات مياه الأمطار من الطرق العامة، وعلى طول الطريق الزراعي وفي أنفاق المحافظة، وتم رفع مياه الأمطار من شوارع المحافظة لحظة بلحظة تزامنًا مع الموجة السيئة من الطقس التي تتعرض لها المحافظة. وفي محافظة الغربية، انتشرت معدات المجالس والمدن في جميع الأماكن لشفط جميع تجمعات مياه الأمطار، وجارٍ متابعة رفع نتائج المياه في شوارع (النحاس، سكة سيجر، ميدان ستوته، السكة الجديدة، عمر زعفان، المديرية، الجلاء، البحر، الاستاد) في مركز ومدينة طنطا والمناطق الحيوية. وأوضح التقرير أن الطقس مستقر في باقي محافظات الجمهورية مع وجود نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، ولم يتم الإبلاغ عن أي معوقات على الطرق.

استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية في المحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المحافظين تواجدوا في الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والتأكد من سلاسة حركة المرور في بعض المناطق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين في المحافظات، لضمان سلامتهم وأمانهم. وعلى رأس هذه التوصيات، ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار في التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة آمنة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.