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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم والمعلمين، مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه للعام الحالي.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 إلكترونيا ورسوم تحريرها

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

من جانبها تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، في تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.

تلك الاستمارة تؤهل الطلاب لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي:
https://moe-register.emis.gov.eg/

 من خلال إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ومدرسته واللغة الثانية التي يدرسها.

خلال الأيام المقبلة، ستبدأ فترة التسجيل الالكتروني لاستمارة دخول الطلاب للامتحانات، و إعطاء فترة زمنية كبيرة للتسجيل حتى يمكن لكافة الطلاب إدخال بياناتهم بدقة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

و يتطلب التسجيل إنشاء بريد إلكتروني للطالب من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024


ونستعرض في السطور التالية، خطوات تسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي:
https://moe-register.emis.gov.eg/

اختيار أيقونة التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية، ثم تحديد نوع المدرسة المقيد بها الطالب حكومية، خاصة، تجريبية، ثم إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك، وتسجيل الكود الخاص بالطالب والذي يحصل عليه من خلال إدارة المدرسة المقيد بها.

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استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الرابط والخطوات

ثم يقوم الطالب بتحميل كافة الأوراق اللازمة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك إيصال سداد رسوم الاستمارة والمصروفات الدراسية، واخيرا الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 طلاب المدارس الحكومية والخاصة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول إنشاء بريد إلكتروني التسجيل الإلكترونى استمارة دخول الطلاب للامتحانات

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