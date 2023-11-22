الخريطة التفصيلية للعام الدراسي وموعد إجازة منتصف العام 2024 للمدارس والجامعات

تتساءل شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن موعد إجازة منتصف العام 2024، وذلك بعد مضي أكثر من نصف الترم الأول الأول من العام الدراسي الجاري، وخلال الأيام الماضية، بدأت المدارس في الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد إجازة منتصف العام 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خريطة تفاصيل العام الدراسي الجاري عن موعد إجازة منتصف العام 2024، حيث تبدأ للطلاب بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين لتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023- 2024

وفي بداية العام الدراسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العالم الدراسي ابشكل تفصيلي لتشمل التعليم الأساسي والفني والثانوي العام وكذلك مراحل التعليم الفني، ووفق لذلك ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024. وفيما يتعلق بالعام الدراسي 2023-2024، فإنه يمكن الإطلاع على خريطته.

الخريطة التفصليلية للعام الدراسي 2023 – 2024

بنتهي الفصل الدراسي الأول للطلاب يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ولصفوف التعليم الفني في نفس اليوم.

وستستمر إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024، لمدة أسبوعين.

الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني 2024

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وسينتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024. كما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد 2023- سوف تبدأ 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب الجامعات، على ان تبدأ إجازة منتصف العام للكليات والمعاهد في نفس توقيت المدارس.

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