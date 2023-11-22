الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخريطة التفصيلية للعام الدراسي وموعد إجازة منتصف العام 2024 للمدارس والجامعات

طلاب
طلاب

تتساءل شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن موعد إجازة منتصف العام 2024، وذلك بعد مضي أكثر من نصف الترم الأول الأول من العام الدراسي الجاري، وخلال الأيام الماضية، بدأت المدارس في الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد إجازة منتصف العام  2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خريطة  تفاصيل العام الدراسي الجاري عن موعد إجازة  منتصف العام 2024، حيث تبدأ للطلاب بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين لتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

 موعد امتحانات الترم الأول 2023- 2024 

وفي بداية العام الدراسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العالم الدراسي ابشكل تفصيلي لتشمل التعليم الأساسي والفني والثانوي العام وكذلك مراحل التعليم الفني، ووفق لذلك ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024. وفيما يتعلق بالعام الدراسي 2023-2024، فإنه يمكن الإطلاع على خريطته.

 الخريطة التفصليلية للعام الدراسي 2023 – 2024 

  • بنتهي الفصل الدراسي الأول للطلاب  يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
  • ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ولصفوف التعليم الفني في نفس اليوم.

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024

  • وستستمر إجازة منتصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024، لمدة أسبوعين.

 الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني 2024 

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وسينتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024. كما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

 موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2024 

أعلنت وزارة التعليم العالي تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد 2023- سوف تبدأ 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب الجامعات، على ان تبدأ إجازة منتصف العام للكليات والمعاهد في نفس توقيت المدارس.

إقرأ أيضًا: موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024

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