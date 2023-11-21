رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا بالمجلس الأكاديمى لمتابعة العملية التعليمية وسير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2023-2024، لكليات وبرامج الجامعة ومتابعة تجهيزات المعامل والقاعات الدراسية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، والدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، والدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبدالحي مدير البرامج بكلية الهندسة.

واضطلع خلال الاجتماع، على ما تم إنجازه من تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن.

كما تم عرض تقرير ما تم إنجازه من تجهيزات الوحدات السكنية للطلاب الإسكان المتميز، بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة، والتجهيزات الخاصة بكل وحدة حرصًا من إدارة جامعة المنصورة الأهلية على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية، كما تفقد خلال الزيارة الانتهاء من تجهيزات المبنى الإدارى، والذى يضم مكاتب نواب رئيس الجامعة ومكاتب العمداء للقطاعات المختلفة ومكاتب الأقسام الإدارية الرئيسية.