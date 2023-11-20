محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بطلخا

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاجتماع الدوري الموسع مع مديري الإدارات التنفيذية والعموم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات، كل في اختصاصه، والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقاً لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" في بداية الاجتماع أن تحديد التوقيتات هو الأساس في العمل بشأن كافة الموضوعات، ويجب متابعتها للعمل على إنهائها وفقًا للتوقيت المحدد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين.

محافظ الدقهلية يؤكد علي ان المتابعة المستمرة اساس النجاح

كما أكد "مختار" أن المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات بما يساهم في إنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة التي تعترض التنفيذ لأي من المشروعات أو ما يتم بحثه من موضوعات، بما يساهم في سرعة إنجاز العمل وفقًا للبرامج الزمنية المقررة. وطالب "مختار" بسرعة التعامل الفوري مع كافة المعدات المكهنة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية. وأكد "مختار" على أهمية المتابعة الجادة لأعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة للمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة ورفع كفاءة وتحسين البيئة.

ومن ناحية أخرى، أكد "مختار" على ضرورة استغلال قطعة أرض بالمشاية السفلية بالمنصورة أمام جزيرة الورد، الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية، مشيرًا لأهمية وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأشار أيضًا لأهمية المتابعة والتنسيق مع أحياء شرق وغرب المنصورة للقيام بترميم وصيانة سور الكورنيش بالمنصورة من خلال التمويل الوارد بالخطة الاستثمارية بالتنسيق مع التخطيط.

وفي ذات السياق، وجه "مختار" بالمتابعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارة التموين المسئولين عن المنطقة اللوجستية.

كما أكد "مختار" على ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين، تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً لمصالحهم. كما وجه "مختار" لأهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقًا للبرامج الزمنية المقررة، ليكون متنفسًا لمواطني الدقهلية. وطالب "مختار" بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز ومتابعة الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج السنوي للدقهلية من قش الأرز وتحقيق الجدوى الاقتصادية منه، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

ووجه "مختار" لأهمية المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين على مدار فترات تنفيذ الخطة.

هذا وقد تناول "مختار" خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الأخرى التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين، شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة، في مقدمتها رسوم النظافة، وكذلك متابعة موقف إنشاء مجمع خدمات بالدقهلية، وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة، وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر، وكذلك متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لإعطاء دفعة للعمل بها، وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة، والتعامل مع عمليات حرق قش الأرز، وكذلك شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية، وموقف المباني الحكومية التي صدرت لها قرارات إزالة، وعملية إدارة وتشغيل محطة بوتجاز طلخا.

وفي نهاية الاجتماع، أكد "مختار" أننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين، والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم. وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بكفاءة واتقان لخدمة المواطنين بشكل أفضل.