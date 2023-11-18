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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

موعد امتحانات الترم
موعد امتحانات الترم الأول

يتساءل أولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، وذلك للانتهاء من الفصل الدراسي الأول والاستمتاع بإجازة نصف العام الفاصلة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 خلال الخريطة الزمنية التي تم اعتمادها للعام الدراسي الحالي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للمخطط الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وتبدأ امتحانات طلاب الصف الأول في التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وينطلق الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 9 يناير 2024 والتي تستمر حتى يوم 25 يناير في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي يتم إعلانه في المدارس عقب تعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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موعد إجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والذي ينتهي في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

وتصل مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الحالي 35 أسبوع بدون الإجازات الرسمية منها نحو 17 أسبوع في الفصل الدراسي الأول و18 أسبوع في الفصل الدراسي الثاني وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الجاري يوم 25 مايو 2024 فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي.

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