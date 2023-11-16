باقي 8 أسابيع.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 للمدارس

تبحث شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد مضي 7 أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وفي هذه الأثناء يبدأ الطلاب في مختلف المراحل الدراسية الاستعداد لامتحانات الترم الأول لعام 2024 وتاريخ إجازة منتصف العام، وذلك وفقًا للخريطة التفصيلية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 للمدارس

وفقًا لخريطة وزارة التربية والتعليم، ستبدأ هذه الامتحانات يوم الأحد 14 يناير 2024، أي بعد حوالي 8 أسابيع من الآن، بالنسبة لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، على أن بدء امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل في نفس اليوم أيضًا.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 للجامعات والمعاهد

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للكليات والمعاهد في الثامن من يناير 2024، وتنتهي في العشرين من نفس الشهر، وفقًا لجدول العام الدراسي 2023-2024 للجامعات.

موعد ومدة إجازة منتصف العام الدراسي 2023- 2024

تبدأ إجازة نصف العام للمدارس بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث ستبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 8 فبراير المقبل. وستكون مدة إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، وبعدها سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري خريطة تفصيلية تشمل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وإجازة منتصف العام، والتي جاءت كالتالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت 27 يناير 2024.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

يخصص الأسبوع الأخير من الفصلين الدراسيين للمراجعة لجميع الصفوف.

اقرأ أيضًا موعد امتحانات نصف السنة 2024 لطلاب المدارس والكليات