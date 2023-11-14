الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات نصف السنة 2024 لطلاب المدارس والكليات

امتحانات الترم الأول
امتحانات الترم الأول للكليات

حددت الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري موعد امتحانات نصف السنة 2024 لطلاب المدارس والكليات، والتي تبدأ مع بداية الميلادي الجديد وفق الجدول الذي تضعه المدارس والكليات، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات نصف السنة 2024 لطلاب المدارس والكليات. 

موعد امتحانات نصف السنة 2024 للمدارس 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات نصف السنة 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 وتبدأ امتحانات نصف السنة لصفوف النقل يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2024. 

بينما تبدأ امتحانات نصف السنة للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وتضع كل مديرية تعليم جدول امتحانات نصف السنة بما يتوافق مع ظروف المدارس. 

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وموعد امتحانات الترم الأول

 

موعد امتحانات الترم الأول للكليات 

فيما حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الترم الأول للكليات وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وتبدأ امتحانات الترم الأول يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

ويختلف جدول امتحانات الترم الأول من جامعة لاخرى وباختلاف الكليات أيضًا حيث تضع كل كلية جدولها بما يتوافق مع وضعها. 

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وبذلك، فإن مدة إجازة منتصف العام الدراسي هي أسبوعين، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

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موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2024

امتحانات نصف السنة امتحانات الترم الأول المجلس الأعلى للجامعات وزارة التربية والتعليم لشهادة الاعداديه

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