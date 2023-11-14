موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2024

مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، تزداد معدلات البحث عبر جوجل عن الموعد للاستعداد للامتحانات، وسوف تنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 للترم الأول في يوم 24 من يناير 2024، معلنة بدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024 ومدتها أسبوع واحد وسوف تنتهي في يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير للعام 2024، ويعود الطلاب للدراسة من يوم الأحد الموافق 9 من شهر فبراير للعام 2024.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 – 2024 ليبدأ يوم الأحد 14 يناير 2024، وفق جدول الامتحانات التي تعلنها المديريات والإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 – 2024.

الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي 2023/2024، وهي شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها، وعدد 7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها الاسم، وإيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الإيصال، وإيصال الامتحان 158 جنيه،والاستمارة الإلكترونية، وطابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

واشترطت الوزارة لدخول الامتحان التأكيد على أنه يتم تسجيل استمارة التقدم لكل الطلاب النظاميين لكل الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي في مدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها والعمل على اعتمادها من داخل المدارس.