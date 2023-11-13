نائب وزير التعليم يكشف لـ"الدستور" الخريطة الزمنية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بدون تغيير، مُشيرًا إلى أن الامتحانات ستكون ورقية ودون أي تغيير.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أكبر التحديات التي تواجه التعليم الفني هي إتاحة الفرص للخريجين بسوق العمل، وأكد: “طلاب التعليم الفنِّي ثروة قومية يجب تنميتها”.

وأشار “مجاهد” إلى أن التعليم الفنِّدقي والزراعي والتجاري من أهم أنواع التعليم الفني التي تحتاج إلى تنسيق حكومي لتوفير الفرص لخريجيها بسوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه قريبًا.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- ينتهي العام الدراسي الأول 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- تستمر مدة إجازة نص العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.