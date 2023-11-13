موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024
موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 من الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الساعات الأخيرة على محركات البحث المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويرغب الكثيرون معرفة موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024، وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير الموعد الرسمي لامتحانات الدبلومات وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 – 2024، حتى يتعرف الطالب على التوقيت الذي خلاله تبدأ الامتحانات ليستعد لها.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ليتعرف عليها الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد.
موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024 تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 من يونيو المقبل 2024.
و أوضحت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد متضمنة موعد بداية الدراسة وإجازة منتصف العام ومواعيد الامتحانات الفصلية والنهائية.
بدء العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة
وقررت وزارة التعليم بدء العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى الجمهورية يوم 30 سبتمبر القادم.
وينتهي العام الدراسي بفصليه الأول والثاني يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، واستثنت وزارة التعليم المدارس الدولية في بدء الدراسة مبكرًا بداية من نهاية أغسطس بشرط التقدم بطلب رسمي لأخذ الموافقة.
خريطة العام الدراسي الجديد
وجاءت خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة كالتالي:
- يضم العام الجديد 35 أسبوعا دراسيا
- يبدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر 2023
- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024
- تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024
- ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2024
- تبدأ امتحانات نهاية الهام للنقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو
- تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو
- امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ السبت 15 يونيو.