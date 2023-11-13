الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4 تعليمات بشأن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم وقاعدة البيانات المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم، بشأن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وكذلك التجهيزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

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مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب

وشدد الخطاب، على ضرورة التنبيه على جميع المدارس الثانوية بالمديريات باتباع ما يلي:

1- مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

2- مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.

3- تسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه.

4- التأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.

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وكانت قد بدأت المديريات التعليمية في توزيع أجهزة التابلت المدرسي على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس الثانوي، لطلاب الصف الأول الثانوي، العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وقالت مصادر مسئولة بمديريات التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن توزيع أجهزة التابلت سيجري بناء على الإحصائيات التي ترسلها الإدارات التعليمية بعدد الطلاب.

من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، إن المحتوى الرقمى للمناهج والمقررات الدراسية يساعد الطلاب على التفكير الناقد والابتعاد عن الحفظ والتلقين، كما يساعد أيضا على تحقيق نواتج التعلم فى كل مرحلة وصف دراسى، ويتوافق تماما مع أهداف التقييم التى يتم تطبيقها فى المرحلة الثانوية، موضحا أن الأسئلة فى المرحلة الثانوية تقوم على خدمة التفكير والإبداع، ومن ثم يجب أن يكون المحتوى متحررا ويكون هناك مساحة للطالب يستطيع أن يحصل من خلالها على حرية فى جمع المعلومات المرتبطة بالمنهج الدراسى

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