مصادر بـ"التعليم": بدء توزيع أجهزة التابلت المدرسى لطلاب أولى ثانوى

بدأت المديريات التعليمية في الاستعداد لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس الثانوي، لطلاب الصف الأول الثانوي، العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وقالت مصادر مسئولة بمديريات التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن توزيع أجهزة التابلت سيجري بناء على الإحصائيات التي ترسلها الإدارات التعليمية بعدد الطلاب.

من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، إن المحتوى الرقمى للمناهج والمقررات الدراسية يساعد الطلاب على التفكير الناقد والابتعاد عن الحفظ والتلقين، كما يساعد أيضا على تحقيق نواتج التعلم فى كل مرحلة وصف دراسى، ويتوافق تماما مع أهداف التقييم التى يتم تطبيقها فى المرحلة الثانوية، موضحا أن الأسئلة فى المرحلة الثانوية تقوم على خدمة التفكير والإبداع، ومن ثم يجب أن يكون المحتوى متحررا ويكون هناك مساحة للطالب يستطيع أن يحصل من خلالها على حرية فى جمع المعلومات المرتبطة بالمنهج الدراسى.

تسليم "التابلت المدرسى" بعد سداد قيمة التأمين

وأكد الوزير أن توزيع التابلت يتم من خلال تسليمه إلى المديريات التعليمية ثم الإدارات وأخيرا المدارس، ويتم تسليمه بعد سداد قيمة التأمين، ثم يُمنح الطالب الجهاز اللوحى بمشتملاته بعد عمل تحديث ودخوله على سيستم الوزارة والمحتوى الرقمى على الموقع الرسمى وبنك المعرفة وأيضا المنصات الرقمية، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من منصات المحتوى الرقمى متروكة للطالب حتى يستطيع أن يستفيد منها، مضيفا أن المحتوى الرقمى له دور كبير فى تغيير تفكير المتعلم من مجرد متلقٍ للمعلومة إلى مشارك فى الحصول عليها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت تشمل: صورة من شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولى الأمر، وإيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد المبلغ التأمينى فى مكتب البريد، وصورتين من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت من المدرسة، بالإضافة إلى إقرار تسليم التابلت الذى يوقّعه ولى الأمر.

كما حددت وزارة التربية والتعليم بعض الإجراءات لاستلام تابلت الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، حيث يشترط لحصول طلاب الأول الثانوى على جهاز التابلت دفع مبلغ للتأمين من خلال البريد المصرى بالرقم القومي للطالب، حيث يسدد ولي الأمر مبلغ 105 جنيهات فى أقرب مكتب بريدى، موضحة أنه بعد سداد المبلغ التأمينى وتسلم إيصال الدفع من مكتب البريد يتوجه الطالب وولى الأمر إلى المدرسة التابع لها ويوقّع ولى الأمر إقرارا بتسلم جهاز التابلت.