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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يزور محافظة الإسماعيلية لمتابعة انتظام سير العام الدراسى ٢٠٣٢٠٢٤

الزيارة
الزيارة


 وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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ومن جهته، رحب اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

أنشطة متنوعة احتفالا بيوم اليابان


كانت قد نفذت المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية فعاليات أنشطة متنوعة احتفالا بيوم اليابان، وذلك تقديرا لدولة اليابان التي تعد شريكا أساسيا في مشروع المدارس المصرية اليابانية وفلسفة التعليم بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشاركة طلاب المدارس المصرية اليابانية في هذه الأنشطة يهدف إلى تعرفهم على الثقافة اليابانية من خلال ممارسة أنشطة متمحورة حول الطفل،  وتقبله الثقافات المختلفة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة تم على مدار اليوم الدراسي، خلال الفترة من ۲۹ أكتوبر حتى يوم ٢ نوفمبر الجاري.

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وتمثلت الأنشطة التي شارك فيها الطلاب، نشاط تعلم كلمات ومصطلحات بسيطة من اللغة اليابانية واستخدامها على مدار الأسبوع، كما ضمت الأنشطة استخدام زهرة الساكورا، التى تعتبر الزهرة الوطنية لليابان، حيث يقوم الأطفال بعمل شكل زهرة الساكورا بالورق أو بالأقمشة أو بالأوريجامي "فن طي الورق"، ويقوم الطفل بكتابة أمنيته على شكل الزهرة.

وتضمنت الأنشطة التي شارك بها الطلاب كرات الأرز "الاونيجيري" الذي يعد أشهر المأكولات اليابانية، حيث يقوم الأطفال بعمل كرات الأرز ثم تناولها على مدار الأسبوع، كما نفذ الطلاب حركات استعراضية على أنغام أغنية "مرحبا بكم في اليابان" حيث تعبر هذه الأغنية عن معالم اليابان التي تعكس الثقافة اليابانية، فضلا عن عرض فيديوهات تعبر عن الثقافة اليابانية.

وأضافت الوزارة أن هذه الأنشطة نفذت بالتوازي في كل المدارس المصرية اليابانية التى يبلغ عددها (51) مدرسة موزعة على 26 محافظة، وتمت بحضور السفير الياباني أوكا هيروشي وكاتو كين مدير مكتب الجايكا بالقاهرة ومديرة مؤسسة اليابان الثقافية ايومي هاشيموتو بالإضافة إلى المشرفين اليابانيين على المدارس في عدة محافظات والشركاء من الجانب الياباني.


 

وزير التربية والتعليم محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ المنظومة التعليمية

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