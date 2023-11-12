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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس والجامعات الحكومية

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام 2024

أسابيع قليلة وتبدأ امتحانات نصف العام 2024 وفق الخارطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، وتعرض الدستور في التقرير التالي  موعد امتحانات نصف العام 2024 للمدارس والجامعات.

موعد امتحانات نصف العام 2024 للمدارس

تبدأ امتحانات نصف العام للمدارس يوم الأحد 14 يناير 2024  لجميع صفوف النقل على أن تعلن كل مديرية تعليمية بالمحافظة جدول الامتحانات للطلاب بصفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وفقا لها، وذلك كما أعنلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

ووفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

على أن تبدأ اجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، لتكون بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024 وبداية الإجازة للترم الأول

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 للجامعات.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

وتكون بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طوال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

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