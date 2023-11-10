الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط وخطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، يبحث مجموعة كبيرة من المستفيدين من دعم تكافل وكرامة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن كيفية تقديم تظلم، والذي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لحل المشاكل التي تواجه المواطنين المستفيدين.

رابط تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الراغبين في تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، وذلك من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الصدد، يمكن للمستفيدين تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": علي المستفيد تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية "2": علي المستفيد ادخال رقمه القومي المكون من 14 رقم، بشرط أن تكون البطاقة سارية.
الخطوة الثالثة "3": علي المستفيد الضغط علي ايقونة «استعلام».
الخطوة الرابعة "4": تظهر أمام المستفيد نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء سارية أم متوقفة ونوع البطاقة.
الخطوة الخامسة "5": علي المستفيد كتابة الشكوى ثم الضغط علي ايقونة «تسجيل».
الخطوة السادسة "6": تظهر أمامك رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح.
الخطوة السابعة "7": علي المستفيد طباعة الشكوى التي جرى تسجيلها ثم الضغط على كلمة طباعة.
الخطوة الثامنة "8": تجيب وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

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طرق الاستعلام عن طلبات تظلمات تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الجانب، حددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقتين للاستعلام عن طلبات تظلمات تكافل وكرامة، وهي كالآتي:

الطريقة الأولي: الاتصال عن طريق الخط الساخن 19680.
الطريقة الثانية: زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، وإدخال الرقم القومي للمستفيد الراغب فى تقديم التظلم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر الجاري، وذلك بداية من 15 من الشهر، متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%.

قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023

علي صعيد اخر، نوفر لكم قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023، بعد الزيادة المقررة، تأتي كما يلي:

- المستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، أصبح 625 جنيهًا.
- المستفيدين من المسنين الذين يحصلون علي 450 جنيهًا، أصبح 562.5 جنيه.
- المستفيدين  من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا، أصبح 562.5 جنيه.
- المستفيدين من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيهًا، أصبح 437.5 جنيه.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

وفي سياق آخر، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة أماكن التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023، تتمثل فيما يلي:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- منافذ فوري.
-الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
- بنك ناصر الاجتماعي وبعض الفروع في جميع المحافظات.

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