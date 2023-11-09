الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجدد

برنامج دعم تكافل
برنامج دعم تكافل وكرامة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع  التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة هي البوابة التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة أو الاستعلام عن نتيجة تقديمهم أو تقديم شكوى متعلقة بالبرنامج.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص للاستعلام أو تقديم شكاوى تخص المشتركين في برنامج تكافل وكرامة  وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

التضامن: بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الأربعاء المقبل

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

ويمكن للمواطنين المتقدمين لتكافل وكرامة الاستعلام عن نتيجتهم عبر رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

ثم  اختيار برنامج تكافل وكرامة والضغط على الاستعلام عن نتيجتك.

 أو من خلال  الدخول إلى هذا الرابط 

https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة

ثم الضغط على استعلام

ستظهر نتيجة الاستحقاق

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات  وأوراق التقديم لمعاش تكافل وكرامة وهي

-صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

اقرأ أيضاً

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

رابط بوابة الاستعلام رابط بوابة الاستعلام والشكاوى برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

من الأسرى.. حماس تعلن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر في القصف المتواصل على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس