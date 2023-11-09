رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة هي البوابة التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة أو الاستعلام عن نتيجة تقديمهم أو تقديم شكوى متعلقة بالبرنامج.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص للاستعلام أو تقديم شكاوى تخص المشتركين في برنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

ويمكن للمواطنين المتقدمين لتكافل وكرامة الاستعلام عن نتيجتهم عبر رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة والضغط على الاستعلام عن نتيجتك.

أو من خلال الدخول إلى هذا الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة

ثم الضغط على استعلام

ستظهر نتيجة الاستحقاق

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات وأوراق التقديم لمعاش تكافل وكرامة وهي

-صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.