الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الأربعاء المقبل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أنهت وزارة التضامن  الاجتماعي، استعداداتها لصرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر، الأربعاء القادم.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم الصرف من منافذ الصرف المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن نسبة الزيادة خلال العام الجاري لمستفيدى الدعم النقدي المشروط بلغت 40% وفقًا لقرار الرئيس والذي بدأ بالزيادة الأولى فى مارس الماضي بنسبة 25%، والزيادة الثانية 15% أكتوبر الماضي.

وتعمل الوزارة على مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليست لديها القدرة على العمل والإنتاج.

وأكدت أن عدد مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يصل إلى 20 مليون مواطن منهم 11 مليون سيدة، حيث يتم استهداف السيدات حتى سن 35 عامًا، كما أن 10% من هؤلاء السيدات يتم دعمهن بمشروعات تمكين اقتصادي، موضحة أن ميزانية تكافل وكرامة بلغت ما يقرب من 36 مليارًا.

وأوضحت أنه تم استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

 

مشروطية الدعم 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم وهى:

-ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

-الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

-عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

 

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وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجيًا، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.

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