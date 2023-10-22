التضامن توضح كيف تحمى نفسك وأسرتك من العدوى بفيروسات الجهاز التنفسى

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "احمي نفسك وأسرتك من العدوى بفيروسات الجهاز التنفسي".

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن أعراض الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، هي: الكحة الجافة، احتقان الحلق، النهجان وضيق التنفس، إسهال في بعض الحالات، الصداع بالرأس، انسداد الأنف والرشح، الإرهاق الشديد وأوجاع بالجسم، ارتفاع في درجة الحرارة.

وأشارت التضامن الاجتماعي خلال حملتها «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك» إلى أن طرق انتقال العدوى تأتي من خلال الانتقال المباشر عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير من المصاب أثناء العطس أو الكحة.

طرق العدوى

وتابعت أن طرق انتقال العدوى ربما تكون غير مباشرة من خلال لمس الأسطح والأدوات الملوثة، ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، أو من خلال الاختلاط المباشر مع المصابين بالمرض.

وقالت التضامن الاجتماعي إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات هم: كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، داء السكري، السمنة، السرطان.

وأكملت أن هذا إلى جانب المصابين بأمراض صدرية مزمنة مثل الربو، الحوامل والأطفال دون الخامسة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك»، تستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وكافة الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

والحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي.

هذا إلى جانب الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وستشهد الحملة تنظيم عدد من الندوات والتجمعات على مستوى المراكز والقرى، ومسرحيات تفاعلية في الساحات المفتوحة أو بالجمعيات الأهلية، كما سيتم توزيع النشرات التوعوية بالوحدات الاجتماعية، أو من خلال تنفيذ زيارات المشروطية الصحية لأسر برنامج تكافل، وتوزيع النشرات التوعوية لكافة الخدمات التابعة للوزارة مثل مراكز التأهيل ومراكز الطفل العامل ومراكز المرأة العاملة ودور رعاية المسنين.