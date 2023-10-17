الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الثالث من 2023

التدخل السريع
التدخل السريع

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث نجح الفريق فى إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع  1297 بلاغا تمثل إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال الربع الثالث فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة إنجاز  100%. 

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 وأشار التقرير إلى تنوع البلاغات التى تم التعامل معها ما بين بلاغات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأخرى تخص الأطفال والكبار بلا مأوى وحالات إنسانية وأسر بلا مأوى، وقد تم التدخل فى إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.  

وأوضح التقرير أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية تصدرت قائمة التدخلات، وأن حجم التدخلات خلال أغسطس كان الأعلي خلال فترة التقرير بإجمالي 465 بلاغا.

التضامن الاجتماعى وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية تطلقان النسخة الأولى لتعزيز مهارات فريق التدخل السريع


وأشار التقرير إلى الجهود المقدمة لدعم منظومة عمل الفريق على النطاق المركزي وفرق التدخل السريع بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة وسرعة الإنجاز، كما يتم العمل على محور رفع المهارات ودعم فريق التدخل السريع بأدوات التدريب المستمر فى مجالات إدارة الوقت والعمل الجماعي، وفى إطار الدعم الفني لأعضاء الفريق تم تدريب رؤساء الفرق بالمحافظات على سياسية الحماية وتنمية قدرات العاملين بمجال حقوق الإنسان بالوزارة، هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة(16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وزيرة التضامن التدخل السريع مؤسسات الرعاية الأطفال والكبار بلا مأوى الأطفال التدخلات

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