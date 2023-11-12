الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. "التعليم" تفتح باب التسجيل الإلكترونى بأعمال امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطابا للمديريات التعليمية، تخطرها بفتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12-11-2023.

ونص الخطاب الصادر من قبل لجنة الإدارة المركزية لإمتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، على أنه من منطلق حرص الوزارة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، فقد وافق الوزير على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات  المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءا من يوم الأحد الموافق 12-11-2023 لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

تحديث وتسجيل البيانات 

وأكد الخطاب، أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضي- من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وأعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، كما نحب أن ننوه أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، وذلك أسوة بالعام الماضي.

كما شدد الخطاب على ضرورة التنبيه بأنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.

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