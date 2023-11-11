موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات عبر محركات البحث جوجل، مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الذي يحلمون فيه الطلاب الحصول على المجموع الذي يؤهلهم للكلية التي يريدونها.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، التي اقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث بدأ العام الدراسي لمختلف الصفوف يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

وعن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، فوفقا ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

وإلى السبت 8 يونيو 2024، يستمر العام الدراسي 2023-2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، ليكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا.

فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال الامتحانات

في ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) إعتبارًا من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.

وطالبت الوزارة، بتسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة، في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وذلك لتكوين قاعدة بيانات للمرشحين، لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير على اتاحة الموقع الالكتروني الخاص ببيانات المرشحين، للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۲ وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.