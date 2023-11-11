"التعليم" تطلق مسابقة "world Skills Egypt" لطلاب التعليم الفني

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم عن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى، تشجيعا الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه يتنافس الطلاب بالمسابقة في 15 مهارة، تكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس وتركيبات كهربائية والميكانيكا الصناعية والتبريد والتكييف والخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC وكابلات شبكة المعلومات وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وحلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي.

وأشارت إلى أنه فى مجال التنافسية الطاقة المتجددة Renew Energy Water Technology وتكنولوجيا المياه ومجوهرات وتصفيف الشعر والطبخ، موضحة أنه يتم الإعلان وتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة إلكترونيا علما بأن آخر موعد لتسجيل الطلاب بالمسابقة يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، وسيتم تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين في المسابقة للسفر العام القادم لدولة فرنسا للاشتراك بالمسابقة العالمية.

شروط مسابقة المهارات الوطنية لجميع طلاب التعليم الفني

وعن شروط المسابقة: ألا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند عقد المسابقة، وأن يكون طالب في المجالات المطلوبة، وإظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها ويقوم بها في أماكن عمله، علمًا بأنه يتم الإشتراك في المسابقة عن طريق ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل الإلكترونى.

كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) إعتبارًا من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.

ونص الخطاب الصادر من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، علي انه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة، في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات المرشحين، لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۲ لتحديث البيانات الخاصة بهم.