الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 7 من أعضاء التعليم الفني بإدارة الواسطى ببني سويف للتحقيق

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والموجهين والإداريين والطلاب داخل المدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى قيام فرق ولجان المتابعة الميدانية بالمرور على مدارس وإدارة تعليم الواسطى حيث تم رصد غياب 7 من أعضاء التعليم الفني بالإدارة عن زيارة المدارس بالمخالفة لخطوط السير، وعليه تقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بسبب التقصير والتراخي في أداء العمل وعدم زيارة المدارس ومتابعتها مما يؤثر سلبًا  على سير العملية التعليمية.

وفي سياق آخر، زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ببا لتفقد معرض السلع الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف  مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، في إطار سلسلة المعارض التي يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية،ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية،وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.


وتفقد المحافظ المعرض المقام بقرية بجوار المجمع الخدمي  بقرية طنسا بني مالو، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية  من السكر، الأزر، المكرونة، الشاي،زيوت الطعام، المسلى والزبد وغيرها من السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحال والمولات والتجارية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية

 

وأثنى محافظ بنى سويف على المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع  الأساسية والاستراتيجية، موجها بوضع قائمة إجمالية بأسعار السلع ونسب التخفضيات، مشيراُ إلى أنه هذا المعرض يعد الأول الذي يقام داخل "قرية" وبالتوازي مع  المعارض بعواصم المدن، ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى

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