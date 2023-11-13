مصادر بالتعليم تكشف لـ"الدستور" تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي والتى سوف تنطلق فى 14 يناير المقبل، وقد قررت الوزارة أن تكون الإمتحانات إلكترونية.

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لموقع الدستور أن الوزارة سوف تعمم خطاب على جميع المديريات خلال الايام المقبلة من أجل الامتحانات والعمل على الاستعداد لها، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أن هذا الخطاب الرسمى سوف يشمل آليات عقد أمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل إلكترونى، مؤكدو المصادر خلال تصريحاتها أن الوزارة سوف تنبه على جميع المدارس بأن الامتحانات تكون فى مستوى الطالب المتوسط وأيضًا تكون جميعها من داخل المنهج وأى سؤال سوف يكون من خارج المنهج سوف يتم محاسبة واضعه.

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وعن آليات الامتحان وشكلها قالت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، كما تعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع طبقا للجدول الذي تعلنه المديريات فى بداية شهر يناير لعام 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الخريطة الزمنية لها عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤، وبدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤، وبدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤، بالاضافة إلى بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤، وأشارت إلى بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤ وبدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.