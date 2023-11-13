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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وموعد امتحانات الترم الأول

الدراسة
الدراسة

وضعت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 في سبتمبر الماضي وحددت فيه مواعيد امتحانات الفصلين الأول والثاني وموعد اجازة نصف العام ونهاية العام الدراسي أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وموعد امتحانات الترم الأول. 

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 وبداية امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

موعد امتحانات الترم الأول 2024

وفقًا لـ الخطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، فإن موعد امتحانات الترم الأول هو يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024،  وتبدأ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات)، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، ويتخلل العام الدراسي إجازتين ضمن أيام الدراسة وهما إجازة عيد الفطر المبارك من يوم السبت الموافق 19 مايو 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2024، إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2024.

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للمدارس والجامعات.. موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024 للتعليم العام والأزهرى

الخطة الزمنية للعام الدراسي وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام امتحانات الترم الأول إجازة عيد الفطر المبارك

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