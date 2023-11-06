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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 وبداية امتحانات الترم الأول

تابلت الثانوية العامة
تابلت الثانوية العامة 2024

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الترم الاول لطلاب الصف الأول الثانوي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن والمعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

بدأت بعض المدارس بالفعل تسليم الجهاز اللوحي لطلاب 1 ثانوي منذ بداية شهر نوفمبر الحالي وفقا لكافة البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث انتهت بالفعل من تسليم الجهاز اللوحي لمديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات ووضعها في المخازن لحين تسليمها للمدارس ثم للطلاب في أول الشهر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 سيتم على دفعات من بداية شهر نوفمبر وحتى بداية شهر ديسمبر 2023 وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث يتم استخدامه في الامتحانات الإلكترونية التي يتم عقدها من خلال منصات الوزارة الإلكترونية.

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 فإن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون يوم 14 يناير 2024 وتستمر حتى نهاية الشهر فيما تبدأ امتحانات طلاب صفوف النقل في المدارس الفنية يوم 9 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 27 يناير 2024 لتبدأ اجازة نصف العام الدراسي والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وقبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول تطرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي المماثلة لامتحانات الترم وذلك عبر المنصات الإلكترونية لتقييم ندى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج الدراسية.

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موعد الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل وتستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024 وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية في كافة محافظات الجمهورية بالمراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة 2023 وكذلك التعليم الفني والأزهري والجامعات وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الحالي.

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