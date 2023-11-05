الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصف الأول الثانوي.. ماذا تفعل حال سرقة التابلت الخاص بك؟

التابلت
التابلت

تساؤلات كثيرة تشغل بال طلاب الصف الأول الثانوي وكذلك أوليائهم وذلك عقب تسليم التابلت للطلاب اليوم، والكثير من الطلاب يتساءلون ماذا يفعلون حال فقدان التابلت أو سرقته وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوارقا هامة يجب على ولي الأمر تسليمها للوزارة حتى يتم الحصول على تابلت جديد.

أقرا أيضًا

txt

محافظ الوادي الجديد يبحث موقف مشروع آبار الشباب بمدينة موط بالداخلة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعلم الفني، إنه يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية فى حالة فقد أو سرقة جهاز التابلت المدرسي:

 

1- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة.

 

2- صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت.

 

3- صورة طبق الأصل من إيصال سداد التأمين.

 

4- صورة شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته.

 

5- إثبات قيد للطالب حديثة.

 

6- صورة بطاقة ولي الأمر.

 

7- العلبة بالشاحن والسماعة إن وجدت.

 

8- سداد رسوم وقدرها 675 بخزينة الوزارة.

 

9- تسلم المستندات للوزارة يتم بعدها تسليم التابلت جديد للطالب.

 

وكانت المدارس الثانوية في محافظة الجيزة، نشرت تنبيها مهما بشأن اليوم الأول لاستلام التابلت.

 

وطالبت المدارس الثانوية بضرورة تحديث جهاز التابلت وتطبيق النوكس على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، وتوصيل التابلت بالإنترنت في المنزل لاستقبال التطبيق الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده وأي تطبيق جديد يتم تنزيله على جهاز التابلت بشكل تدريجي، ولكن يجب ترك التابلت متصلًا بالإنترنت لاستقبال تنزيل التطبيقات الجديدة.

وبدأت المديريات التعليمية في الاستعداد لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس الثانوي، لطلاب الصف الأول الثانوي، العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وقالت مصادر مسئولة بمديريات التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن توزيع أجهزة التابلت سيجرى بناء على الإحصائيات التي ترسلها الإدارات التعليمية بعدد الطلاب.

أجهزة التابلت المدرسي أهمية استخدام التابلت إقرار استلام التابلت أجهزة التابلت اجهزة التابلت للثانوية العامة

مواد متعلقة

لطلاب الصف الأول الثانوي.. نصائح هامة للتعامل مع التابلت المدرسي

المدارس الثانوية تشدد على ضرورة تحديث جهاز التابلت وتطبيق النوكس

خبير تربوى يكشف أهمية المنصات التعليمية المجانية

لا يفوتك هذا المساء|أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر.. وتفاصيل زيارة وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين

"أقوى مراسل بالعالم".. تعرف على قصة الطفل عبود الغزاوى الذى تصدر السوشيال ميديا

خبير تربوي يكشف لـ"الدستور" إيجابيات المبادرة الرئاسية لتعيين مديرين مدارس من الشباب

أبرزها التدريب على شكل الامتحان.. ماهي فوائد المنصات التعليمية المجانية للتربية والتعليم؟

مصادر بـ"التعليم" تكشف موعد الإعلان عن الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

أول تعليق من الأزهر على دعوات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي لضرب قطاع غزة بالنووي

كلمة مصر.. تعليق إجلاء آلاف الأجانب ردًا على استهداف إسرائيل للمستشفيات وسيارات الإسعاف

حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان