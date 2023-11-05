لطلاب الصف الأول الثانوي.. ماذا تفعل حال سرقة التابلت الخاص بك؟

تساؤلات كثيرة تشغل بال طلاب الصف الأول الثانوي وكذلك أوليائهم وذلك عقب تسليم التابلت للطلاب اليوم، والكثير من الطلاب يتساءلون ماذا يفعلون حال فقدان التابلت أو سرقته وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوارقا هامة يجب على ولي الأمر تسليمها للوزارة حتى يتم الحصول على تابلت جديد.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعلم الفني، إنه يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية فى حالة فقد أو سرقة جهاز التابلت المدرسي:

1- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة.

2- صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت.

3- صورة طبق الأصل من إيصال سداد التأمين.

4- صورة شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته.

5- إثبات قيد للطالب حديثة.

6- صورة بطاقة ولي الأمر.

7- العلبة بالشاحن والسماعة إن وجدت.

8- سداد رسوم وقدرها 675 بخزينة الوزارة.

9- تسلم المستندات للوزارة يتم بعدها تسليم التابلت جديد للطالب.

وكانت المدارس الثانوية في محافظة الجيزة، نشرت تنبيها مهما بشأن اليوم الأول لاستلام التابلت.

وطالبت المدارس الثانوية بضرورة تحديث جهاز التابلت وتطبيق النوكس على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، وتوصيل التابلت بالإنترنت في المنزل لاستقبال التطبيق الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده وأي تطبيق جديد يتم تنزيله على جهاز التابلت بشكل تدريجي، ولكن يجب ترك التابلت متصلًا بالإنترنت لاستقبال تنزيل التطبيقات الجديدة.

وبدأت المديريات التعليمية في الاستعداد لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس الثانوي، لطلاب الصف الأول الثانوي، العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وقالت مصادر مسئولة بمديريات التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن توزيع أجهزة التابلت سيجرى بناء على الإحصائيات التي ترسلها الإدارات التعليمية بعدد الطلاب.