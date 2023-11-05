الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصف الأول الثانوي.. نصائح هامة للتعامل مع التابلت المدرسي

التابلت المدرسي
التابلت المدرسي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، بتوزيع التابلت على مدارس الثانوية العامة، وقدم التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 10 نصائح هامة لطلاب المدارس وهم طلاب الصف الأول الثانوي الذين تسلموا التابلت  للتعامل مع التابلت المدرسي فور استلامه وهم كالتالى:

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1- ممنوع عمل كلمة سر أو نقش لقفل التابلت على الشاشة.

2- لا يتم شحن التابلت بأي شاحن آخر سوى الشاحن الأصلي الخاص بالتابلت فقط حتى لا تهلك البطارية.

3- عدم ترك التابلت بالشحن على الكهرباء لفترة طويلة حتى لا يسخن الجهاز.

4- عدم اللعب في أي إعدادات خاصة بالتابلت وأي رسالة ترسل تابع مع مدرستك ومسؤل التطوير التكنولوجي.

5- ندخل على الضبط بعد توصيل الجهاز بالنت وستجد تحديث البرنامج، يتم عمل تحديث حتى يظهر آخر إصدار.

6- أي مشكله في التابلت من كسر أو خروج من النظام تذهب إلى التوكيل ويتم سداد 1750 جنيهًا.

7-التأكد من أن الجهاز الخاص بك لا يفتح كاميرا نهائي ومحمل عليه برنامج النوكس ومكتوب فيه دفعتك باسم المحافظة، مثلا دفعة القاهرة 2021.

8- بعد استلامك للتابلت لابد أن تعلم جهازك اكتب اسمك في الملاحظات مثلا أو على الشاشة، حتى يتم تسجيله بموقع الوزارة باسمك ولا يجوز أن تستعين بتابلت زميلك وقت الامتحان حتى لا يضيع تعبك.

9- حافظ على جهازك من الخدش أو الضياع أو السرقة واجعله جهاز تعليمي استفد منه لحين الانتهاء من الثانوية العامة.

10- إذا واجهتك أي عقبة في استخدام التابلت يتم الاستفسار من مسؤل التطوير بمدرستك، مع متابعة جروب "الواتساب" الخاص بمدرستك وصفحة مدرستك التابع لها فقط، حتى لا تحدث مشكلة بجهازك. 

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