محافظ الوادي الجديد يبحث موقف مشروع آبار الشباب بمدينة موط بالداخلة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث موقف أراضي آبار الشباب بمدينة موط بمركز الداخلة والبالغ عددها 8 آبار زراعية لاستصلاح 1500 فدان، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

منح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بعدد من التوجيهات جاء أهمها:

حصر أعداد المستفيدين الجادين الذين قاموا بالزراعة وضمهم بعدد محدد من الآبار واستبعاد غير الجادين.

تركيب عداد كهرباء مستقل لكل بئر بعد استيفاء أعداد المستفيدين بزمام كل بئر.

منح مهلة لسداد المتأخرات حتى نهاية شهر نوفمبر، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل لجنة لمعاينة الأرض والزراعات على الواقع لتفادي إلحاق الضرر بالزراعات.

منح عقد لكل مستفيد مع الانتظام في سداد قيمة الإيجار بشرط سداد المتأخرات.

احتساب الزيادة السنوية المقررة من العام المقبل، تيسيرًا على الشباب المستفيد.

استبعاد المستفيدين من المشروع الذين قاموا ببيع الأرض من الباطن.

تحمل المحافظة تكلفة نقل خط الكهرباء.

محافظ الوادي الجديد يتفقد نادي الهجن والفروسية

وفي سياق آخر، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد أعمال إنشاء القرية التراثية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات وتوصيل الكهرباء والبدء في زراعة المنطقة المواجهة لمدخل النادي وتركيب شبكة الري،استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وطرح إنتاج الصوب بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

